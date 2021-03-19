Москва, , 08:35 — REGNUM Третью неатомную подводную лодку типа «Варшавянка» проекта 636.3 «Магадан» спустят на воду в Санкт-Петербурге 25 марта. Об этом 19 марта сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная Звезда».

Как уточнил главком ВМФ РФ, в нынешнем году на «Адмиралтейских верфях» заложены ещё две неатомные субмарины проекта 636.3 — «Можайск» и «Якутск», которые должны будут войти в состав подводных сил Тихоокеанского флота

«В ближайшее время в состав ТОФ России поступит третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан». Она будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге», — сказал Евменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Мордовия» провёл в Балтийском море артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.