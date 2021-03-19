Алма-Ата, Казахстан, 19 марта 2021, 08:33 — REGNUM Неизвестный отправил на электронную почту 12 школ Алма-Аты сообщение о минировании, заявили 19 марта в пресс-службе департамента полиции города.
Злоумышленник потребовал перечислить деньги. В случае невыполнения требования он пригрозил взорвать здания школ. В настоящее время в школах работают саперы.
Полиция также работает над установлением личности злоумышленника для его задержания.
Напомним, 27 августа 2020 года в акимат (администрацию) Семипалатинская в Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о минировании. Полиция эвакуировала 170 человек. Взрывное устройство не обнаружено.