Челябинск, , 08:33 — REGNUM В Челябинской области зарплаты медиков уже превышают те целевые показатели, которые были заложены в указе президента России Владимира Путина. Об этом депутатам Заксобрания заявил глава минздрава региона Юрий Семёнов.

При желаемом показателе зарплаты врачей в размере 64 323,6 рублей или 200% от средней зарплаты по региону в 2020 году она составила 84 592,3 рубля. А зарплаты медиков среднего звена при оговоренных 32 161,8 рублей или 100% средней зарплаты получают 43 452,8 рублей. Младший медперсонал зарабатывает в среднем 36 538,8 рублей.

Если не считать ковидные выплаты, то врачи получают в среднем 71 948,9 рублей, средний медицинский персонал — 35 875,4, а младший — 30 893,4, добавил Семёнов.