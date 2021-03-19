Хабаровск, , 08:39 — REGNUM В Хабаровский край поступило всего более 53 тыс. доз вакцины от коронавируса. До 21 марта ожидается поступление ещё 1500 доз «Спутник V», а до конца месяца — ещё 15 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«В Хабаровске двумя компонентами вакцины уже привили мужчину, которому в январе исполнилось 100 лет и 16 пациентов в возрасте более 95 лет. По наблюдению медицинского персонала, люди старшего возраста переносят вакцинацию хорошо, никаких негативных реакций не было», — рассказал министр здравоохранения края Юрий Бойченко.

В регионе развернуто 44 пункта вакцинации и два мобильных пункта в Хабаровске. После усовершенствования вакцины «Спутник V» количество пунктов будет увеличено до 300.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может наблюдаться в весенние месяцы в России, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пишет РИА Новости.