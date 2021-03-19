Петропавловск-Камчатский, , 08:32 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — также 16). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 934 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Врачи закрыли больничные листы в связи с полным выздоровлением ещё 31 жителю края. Всего на Камчатке успешно справились с COVID-19 12 809 человек.

Лечатся от коронавируса в инфекционных госпиталях 127 пациентов. Из 344 специально созданных коек в стационарах свободными остаются 217. У 70 человек на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 324 тыс. тестов на коронавирус.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае за последние сутки скончались ещё четыре носителя коронавируса (днём ранее — три). Всего на Камчатке жертвами COVID-19 стали уже 176 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам лучше не выезжать за границу на майские праздники в этом году и остаться дома. Такие рекомендации дала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и интервью программе «Вести».