Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Дополнительные санкции может ввести администрация США, чтобы заблокировать на финальном этапе строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три информированных источника.

По информации источников, США сейчас рассматривают возможность применения санкций. В чёрный список может попасть швейцарская компания Nord Stream AG, созданная для управления газопроводом.

Санкции также угрожают страховой компании, работающей с судами-трубоукладчиками, и другим компаниям, которые обслуживают суда и снабжают проект материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал компании, участвующие в строительстве газопровода, немедленно прекратить работу под угрозой санкций.

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