Москва, , 08:31 — REGNUM Ощущают себя в той или иной степени счастливыми подавляющее большинство жителей России (80%), полностью счастливы 36%, приводит данные исследования ВЦИОМ

Главные причины, чтобы чувствовать себя счастливыми, — наличие семьи (26%), здоровье близких (25%) и детей (21%), хорошая работа (17%). Удовлетворены жизнью 12% опрошенных.

Не считают себя счастливыми 16% граждан. Основные причины неудовлетворённости — плохое положение дел в стране (10%), нехватка денег (9%), маленькая зарплата (6%), безработица, низкие пенсии, высокие цены (по 4%).

Опрос по телефону проведен 13 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, 43% жителей РФ считают, что большинство окружающих их людей счастливы. 37% видят вокруг себя несчастливых людей.

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