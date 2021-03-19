Стокгольм, , 08:30 — REGNUM Смерть пациентки 60 лет в провинции Сконе на юге Швеции, привитой вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, изучает управление лекарственных средств государства. Об этом 18 марта передал телеканал SVT со ссылкой на главного врача госпиталя Лундского университета Даину Сельгу.

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По информации журналистов, указанный случай может стать первым летальным исходом от препарата AstraZeneca, зарегистрированным в стране с начала массовой вакцинации. Главврач учреждения, в котором скончалась женщина, отметила, что его учреждение не имеет прав делать заявлений об инциденте, пока не будет закончено расследование фармрегултора.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 марта Датское управление по и лекарственным препаратам объявило, что общее число выявленных в Дании случаев формирования тромбов среди пациентов, которые привились вакциной AstraZeneca, достигло десяти.

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