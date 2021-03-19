Москва, , 08:34 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представит в России обновлённый седан Camry XV70 в апреле 2021 года. Об этом сообщает SM. news со ссылкой на дилеров японской марки.

Ожидается, что экстерьер Toyota Camry изменится незначительно. У модели будет изменён бампер, «начинка» головной оптики, а также расширена цветовая палитра кузова. Также может измениться дизайн колёсных дисков. Об изменениях в интерьере пока ничего неизвестно.

По предварительной информации, в линейке силовых агрегатов будет присутствовать: двухлитровый мотор и 2,5-литровый «атмосферник» производительностью 200 л. с.

Стоимость обновлённой Toyota Camry для России после рестайлинга подрастёт в пределах 3−5%.

Ранее исландское тюнинговое ателье Arctic Trucks и британский филиал Toyota представили модернизированный пикап Toyota Hilux AT35 с увеличенным до 375 мм (+65 мм) клиренсом.

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