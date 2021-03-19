Самара, , 08:34 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Самаре после обрушения стены в жилом доме. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что по факту обрушения стены в двухэтажном жилом доме, который был построен в начале XX века, следователи возбудили уголовное дело по признакам халатности.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инцидент произошел утром 18 марта в Ленинском районе города. К счастью жертв удалось избежать.

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