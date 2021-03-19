Добрянка, Пермский край, , 08:28 — REGNUM В Пермском крае по факту гибели семьи с двумя детьми при пожаре возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двух и более лицам»), сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в Пермское Добрянского городского округа в ночь на 19 марта во время тушения пожара в деревянном доме обнаружены обгоревшие тела мужчины 1990 года рождения, женщины 1993 года рождения, а также двух детей 2017 и 2020 годов рождения. Криминальные следы отсутствуют.

В настоящее время в администрации проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором речь идет о смертельном пожаре.

Напомним, во время пожара семилетней девочке удалось спастись. С ребенком работают психологи.

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