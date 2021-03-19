Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM Запущенная президентом США Джо Байденом «революция чистой энергии» угрожает миру ещё большим дефицитом пищевого масла и рекордным увеличением цен на него, сообщает 19 марта агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным Организации Объединенных Наций, индекс цен на растительные масла вырос с июня 2020 года на 70%. Кроме того, запасы пищевого масла за это же время сократились до минимума за последнее десятилетие.

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Напряжённость усилило предвыборное обещание Джо Байдена начать переход к экологически чистой энергетике. Американский лидер заявлял о необходимости полностью избавиться от выбросов углерода в атмосферу к 2050 году, и сразу после вступления в должность подписал соответствующие указы.

«После избрания президента Байдена появился новый фактор, который спровоцирует более высокий спрос на соевое масло, которое на 100% является сырьём для биодизеля», — объяснил директор индийской компании Godrej International Дораб Мистри, ведущий мировой эксперт по рынку пальмового масла.

Он добавил, что такое положение дел уже грозит кризисом продовольствия в Индии, но это касается и других стран.

«Потребуется много времени и шума из развивающихся стран, прежде чем люди действительно попытаются замедлить темпы производства зеленой энергии», — сказал эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основными поставщиками пальмового масла на мировой рынок являются Малайзия и Индонезия, на них приходится около 84% объёма. Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку рабочей силы в этих странах и привела к сокращению производства. В то же время Китай и Индия, выступающие основными импортёрами масла, увеличили объём закупок.

В результате стоимость контрактов на Bursa Malaysia — основной бирже для этого вида товара — выросла до рекордных значений за десять лет.