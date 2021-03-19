Пхеньян, , 08:32 — REGNUM Северная Коре разорвала дипломатические отношения с Малайзией, обвинив Куала-Лумпур в незаконной выдаче американским властям гражданина КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителей северокорейского внешнеполитического ведомства.

«Власти Малайзии совершили непростительное преступление, насильственно отправив невинного гражданина Северной Кореи в США», — говорится в сообщении.

В МИД КНДР подчеркнули, что бизнесмен в течение многих лет занимается законной внешнеторговой деятельностью в Сингапуре, поэтому обвинения в незаконной деятельности являются абсурдом.

«Этот инцидент является продуктом заговора против Северной Кореи, созданного в результате враждебной политики США, направленной на изоляцию и уничтожение нашей страны, а также проамериканского подчинения со стороны властей Малайзии» — дополнили в внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что виновник скандала — 56-летний северокорейский бизнесмен Мун Чхоль Мён, которого Федеральное бюро расследований США подозревает в нарушении санкций против КНДР и отмывание средств через подставные компании.

Напомним, что КНДР и Малайзия установили дипломатические отношения в 1973 году, однако в феврале 2017 года после убийства Ким Чен Нама (старший брат главы КНДР Ким Чен Ына) в аэропорту Куала-Лумпура отношения между странами ухудшились.