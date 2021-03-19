Мехико, , 08:30 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 5,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 5139 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 319 293.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 138 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 61 636.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 216 945 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 4554 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.