Новосибирск, , 08:25 — REGNUM Центр амбулаторной онкологической помощи в новосибирском Академгородке принял первых пациентов. Здесь по системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) будут обследовать, лечить и наблюдать жителей Советского и Первомайского районов Новосибирска. Это первый центр амбулаторной онкопомощи в регионе, организованный на базе частного медцентра — Центра новых медицинских технологий. Об этом сообщает областной минздрав.

«ЦАОП — концептуально новое звено онкологической службы. Основная задача центра — максимально сократить срок постановки диагноза при подозрении на злокачественное новообразование», — уточнили в минздраве.

Отметим, первые ЦАОПы в Новосибирской области открыли в 2019 году, сегодня в регионе действуют семь таких центров. До 2024 года планировалось открыть 16 ЦАОПов на базе государственных медучреждений. Центр в ЦНМТ — семнадцатый, дополнительный. И первый — на базе частного медицинского центра.