Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Пользователь форума Reddit Rudeismразместил на платформе видео, в котором он показал, как играет в Call of Duty: Warzone при помощи необычного контроллера. Об этом 19 марта сообщает портал Game Rant.

В качестве основы для устройства стример взял французский багет. Зрители могут видеть, что из хлебобулочного изделия торчат провода и кнопки. Стоит отметить, что Rudeism управляется со своим контроллером достаточно неплохо: у него получается не только быстро перемещаться по уровню, но и убивать противников.

https://twitter.com/rudeism/status/1372427385199468544

В январе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что поклоннику Call of Duty: Warzone удалось выиграть матч в режиме Gulag, когда он использовал в качестве контроллера флейту (игра реагировала на изменение тональности звука).

Читайте ранее в этом сюжете: Геймер выиграл бой в игре Call of Duty: Warzone при помощи флейты — видео