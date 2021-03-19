Владивосток, , 08:34 — REGNUM В предстоящие выходные Приморье будет во власти интенсивного циклона — в регионе пройдёт снег с дождём и сильными порывами ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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Зима возвращается, а с ней и аномальные погодные условия — 20 и 21 марта к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, который будет смещаться над Китаем. По всей территории прогнозируются снег, дождь, максимальные температуры в крае +1 … +9°С.

«В отдельных районах Приморья не исключены сильные осадки. Местами образуются гололедные явления. Из-за налипаний мокрого снега возрастёт нагрузка на провода и деревья. Осложнится обстановка на дорогах, особенно на перевалах. 21 марта будет прохладней субботы на 1 — 4 градуса», — пояснили в Примгидромете.

В столице Приморья будет пасмурно и также будет два дня идти сильный снег с дождём, сопровождаться сильным юго-восточным ветром.

21 марта во Владивостоке осадки уменьшатся, температура останется в пределах 0…+3°С.

Как сообщало ИА REGNUM, с воскресенья 21 марта на погоду на Сахалине и Курилах окажет влияние циклон с Японского моря — ожидается потепление и снег.