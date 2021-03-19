Одесса, Украина, , 08:25 — REGNUM В аэропорту «Одесса» сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) выявили 200 ящиков контрабандных сигарет. Об этом сообщила 18 марта пресс-служба ведомства.

Как сообщается, партия сигарет иностранного производства прибыла рейсом из ОАЭ без надлежащего документального оформления. Стоимость задержанного товара превышает 3 млн гривен или $108 тыс.

Сотрудники компетентных органов выясняют обстоятельства правонарушения.

Напомним, ранее в Закарпатской области Украины два украинских пограничника подверглись нападению. Причиной нападения могла стать профессиональная деятельность потерпевших, один из которых ранее участвовал в изъятии партии контрабандных сигарет.

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