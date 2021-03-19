Белград, , 08:24 — REGNUM Республика Сербия собирается беречь свою дружбу с Россией и Китаем. Об этом 19 марта заявил сербский президент Александар Вучич в эфире канала РТС.

«Больше всего замечаний ко мне всегда по вопросу Китая и России. Но мы будем беречь дружбу с Россией и Китаем, а они (страны Европы. — ред.) пусть себе говорят», — сказал он.

Также Вучич уточнил, что страны ЕС, которые обвиняют Белград в том, что он сотрудничает с Москвой и Пекином, сами часто ведут взаимодействие с Россией и Китаем в гораздо больших масштабах.

Отметим, 3 февраля сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия собирается развивать с Россией стратегические отношения.