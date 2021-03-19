Чита, , 08:21 — REGNUM В Забайкалье назревает коррупционный скандал с выделенными согласно указу Президента России Владимира Путина 200 млн рублей для ликвидации последствий природных пожаров.

Как сообщает 19 марта региональное СУ СК РФ, выделенные деньги предназначались, в том числе, для строительства пожарных депо в трёх районах края — Оловяннинском, Балейском и Ононском. Однако, следователи выяснили, что в октябре 2020 года неустановленные должностные лица департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края превысили свои должностные полномочия и неправомерно добились расторжения государственного контракта с фирмой, победившей на аукционе (застройщик был готов приобрести и смонтировать здания пожарных депо за 91 млн рублей).

Как полагает следствие, воспользовавшись режимом повышенной готовности, позволяющим обходить обязательные конкурсные процедуры, чиновники заключили новый госконтракт на строительство депо с другой фирмой. Сума работ по нему выросла до 124 млн рублей. Таким образом, ущерб казне следователи оценивают в 32,8 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА REGNUM, на средства федерального бюджета, согласно поручению российского президента Владимира Путина, до конца 2021 года в Забайкалье планируется ввести 40 новых пожарных частей.

В июне 2020 года, обращаясь к главе государства, губернатор региона Александр Осипов отметил, что работы по созданию пожарных частей позволят обеспечить потребность и покрыть 42% территорий, неохваченных пожарными формированиями.

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