Пий-Хемский район, Тува, , 08:21 — REGNUM На седьмые сутки поисков пропавшего в тайге в Пий-Хемском районе Тувы, мужчина сам вышел на связь с руководителем службы гражданской обороны и ЧС региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в 9:15 утра Айдаш Буянович лично вышел на связь с руководителем Аясом Сарыглар, указал ориентировочно свое местоположение, которое знакомо нашим спасателям», — отметили в службе.

На место уже выехала спасательная группа в составе семи человек и двух единиц техники, в том числе беспилотник. Спасатели надеются на положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 20-летний молодой человек 13 марта выехал на лошади из села Аржаан в село Ээрбек Кызылского района и пропал. В тайге он сумел позвонить на номер 112, однако своего точного местонахождения определить не смог.

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