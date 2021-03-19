Тбилиси, , 08:33 — REGNUM Представитель Европейского совета Кристиан Даниэльсон завершает свой визит в Грузию, несмотря на то, что соглашение между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции о выходе из политического кризиса не было подписано. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Переговоры между конфликтующими сторонами начались вечером 18 марта и завершились ночью. Даниэльсон после окончания встречи рассказал на брифинге, что по некоторым вопросам удалось достигнуть прогресса, а по некоторым — нет.

«Я вернусь в Брюссель и доложу обо всём председателю [Евросовета Шарлю] Мишелю. Ответственность за поиск решения политического кризиса зависит от политических лидеров Грузии. Это важно для страны с точки зрения демократической консолидации и её европейских устремлений», — сказал представитель Евросовета.

Даниэльсон сообщил, что улетает в Брюссель сегодня, 19 марта.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Даниэльсон в качестве медиатора на переговорах между властями и оппозицией находится в Грузии с 12 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии нет оснований для политического кризиса – Гарибашвили