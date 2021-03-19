Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден по ошибке назвал вице-президента Соединённых Штатов Камалу Харрис главой государства, передает телеканал Fox News.

«Когда президент Харрис и я…» — приводит телеканал слова Байдена во время публичного выступления на тему вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года во время выступления в Филадельфии Байден тогда ещё в качестве кандидата от Демократической партии только с третьего раза смог правильно представить свою внучку.

Байден оговорился и назвал внучку именем своего сына Бо Байдена, умершего в 2015 году. Однако он тут же исправил свою ошибку, назвав девушку Натали. Однако и вновь он ошибся, поскольку это была Финнеган.

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