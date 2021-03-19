Самара, , 08:19 — REGNUM В Самарской области вакцинацию от COVID-19 прошли 150 тысяч человек. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Сообщается, что 150-тысячным жителем, который вакцинировался, стала почетный гражданин Ставропольского района Тамара Исаева.

«Заслуженный учитель России Тамара Касимовна в свои 75 лет продолжает активную трудовую деятельность. Как у заведующей детским садом — контактов много. Поэтому сделать прививку она посчитала своим долгом. Сегодня ей сделали первую инъекцию. Предварительно она прошла обязательный осмотр у врача. Ревакцинация будет через 21 день», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 15 марта, всего в регион было доставлено 161 332 дозы вакцины от COVID-19. При этом по области завершили вакцинацию свыше 84 тысяч желающих.

Чиновники напоминают, что вакцинация от COVID-19 проходит бесплатно на добровольной основе.