Самара, 19 марта 2021, 08:19 — REGNUM В Самарской области вакцинацию от COVID-19 прошли 150 тысяч человек. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
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Сообщается, что 150-тысячным жителем, который вакцинировался, стала почетный гражданин Ставропольского района Тамара Исаева.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 15 марта, всего в регион было доставлено 161 332 дозы вакцины от COVID-19. При этом по области завершили вакцинацию свыше 84 тысяч желающих.
Чиновники напоминают, что вакцинация от COVID-19 проходит бесплатно на добровольной основе.