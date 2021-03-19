Добрянка, Пермский край, , 08:15 — REGNUM В селе Пермское Добрянского городского округа Пермского края в ночь на 19 марта произошел смертельный пожар. Он унес жизни четырех человек, в том числе двух детей, сообщает министерство безопасности региона.

По данным ведомства, погибли мужчина, женщина и двое детей. Спаслась семилетняя девочка. Сейчас с ней работают психологи.

⠀В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. Специалисты испытательной пожарной лаборатории краевого МЧС устанавливают причину возгорания.

Как сообщает ГУ МЧС по Прикамью, сгорела часть двухквартирного деревянного жилого дома. Площадь, уничтоженная огнем, составила 80 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекали 27 человек и 11 единиц техники.