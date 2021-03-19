Благовещенск, , 08:14 — REGNUM В Приамурье, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки скончались ещё три носителя коронавируса (днём ранее — два). За весь период пандемии в области жертвами COVID-19 стали уже 211 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Приамурье за последние 24 часа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом (сутками ранее — 31). Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 21 человек болеет ОРВИ. У девяти инфицированных SARS-CoV-2 врачи диагностировали пневмонию.

Всего в области зарегистрировано уже 21 586 человек, у которых лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом.

За весь период пандемии в Амурской области провели более 837 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам лучше не выезжать за границу на майские праздники в этом году и остаться дома. Такие рекомендации дала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и интервью программе «Вести».