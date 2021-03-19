Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Суточный прирост, таким образом, впервые за долгое время опустился ниже 70 случаев. Накануне было выявлено 72 новых носителя.

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 35 354. Выздоровели к настоящему времени 33 449 человек. Скончались от COVID-19 752 пациента. В стационарах остаются на лечении 634 больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 909 коек, занято — 634, свободно — 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,7%. Амбулаторное лечение проходят 519 пациентов с COVID-19», — отметили в оперштабе.