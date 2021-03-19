Токио, , 08:12 — REGNUM Польская студия Jutsu Games анонсировала игру Rustler про средневековье, которая похожа на первые части игр серии Grand Theft Auto. Об этом 19 марта сообщал портал Game Rant.

Разработчики выпустили трейлер, в котором показан игровой процесс. Геймеры смогут воровать лошадей, скидывая с них всадников, грабить крестьян и совершать другие преступления в мире игры. В арсенале оружия присутствуют, в частности, арбалеты, копья, мечи, а также другое специфическое оружие вроде «святых гранат».

Саундтрек Rustler заслуживает отдельного внимания, поскольку представляет собой смесь хип-хопа и средневековой музыки, которую игроки могут услышать, наняв в игре барда. Релиз игры на консолях PS4 и PS5 состоится в конце 2021 года.

Ранее Jutsu Games выпустила инди-игры 112 Operator и 911 Operator. Они предлагали игрокам выступить в роли телефонного оператора экстренных служб.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик игры Marvel's Avengers расстроил фанатов Человека-паука