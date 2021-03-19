Копенгаген, , 08:09 — REGNUM Общее число выявленных в Дании случаев формирования тромбов у пациентов, привитых вакциной британско-шведской компании AstraZeneca достигло десяти. Об этом 18 марта сообщается на сайте Датского управления по и лекарственным препаратам.

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При этом в вакцинации этим препаратом от COVID-19 приняли участие около 140 тысяч жителей королевства. По меньшей мере 16 998 пациентов, получивших вакцину AstraZeneca сообщили о возможных побочных эффектах от нее.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 марта Франция, Германия, Испания и еще несколько стран ЕС, ранее приостановившие из-за побочных эффектов вакцинацию препаратом AstraZeneca, решили возобновить его использование.

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