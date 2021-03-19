Хабаровск, , 08:16 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв с своём официальном телеграм-канале высказал гражданскую позицию по ситуации с оскорблением президента РФ Владимира Путина главой США Джо Байденом.

Читайте также: Кадыров предложил Байдену полечиться

«В ситуации, когда президент США позволяет себе оскорблять нашего национального Лидера Владимира Владимировича Путина, я лично молчать не могу!

Да, Байден явно с трудом соображает, но это не может служить оправданием лжи и хамства с его стороны.

Никто, даже недееспособный американский дедушка, не имеет права говорить о России и ее Президенте в таком тоне! Тысячу лет нашу страну терроризировали, нападали и расчленяли. Сегодня байдены оскорбляют Президента России, сдерживают наши компании на мировых рынках, наказывают наш народ за наш выбор, пытаются указать нам место. Не получится! Россия сама поставит на место кого угодно, это доказано нашей историей», — написал Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту США Байдену приехать на лечение в Грозный на фоне очевидного бессилия американской медицины.