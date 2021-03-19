Москва, , 08:07 — REGNUM В четверг, 18 марта, Рубль 18 марта подешевел против иностранных валют на фоне обвала нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,90%, до 74,30 руб., евро/рубль — на 0,45%, до 88,62 руб., фунт/рубль — на 0,73%, до 103,66 руб.

По итогам дня цена на нефть сорта Brent упала на 7,46%, до $62,46 за баррель. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за нескольких факторов.

После заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла участники рынка продолжили распродавать облигации, что вызвало укрепление доллара США.

Пауэлл повторил обещание удерживать процентные ставки около нуля, чтобы сохранить восстановление экономики, даже если инфляция превысит целевой показатель в 2% в этом году.

Инвесторы не верят ЦБ, что при растущей инфляции он не станет ужесточать денежно-кредитную политику. В итоге доходность десятилетних казначейских облигаций США превысила 1,74%. Индекс доллара вырос до 91,90 с 91,30.

Другими негативными факторы выступили: увеличение числа заболеваемости коронавирусом в Европе, приостановка вакцинации препаратом AstraZeneca европейскими странами, увеличение запасов нефти в США несколько недель подряд, пессимизм в отношении быстрого восстановления спроса на нефть и нефтепродукты, а также пробой технического уровня $66,50.

Несмотря падение цен на нефть на 10%, рубль незначительно подешевел к доллару США. На торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 1%, до $63,43. После падения рынок сейчас будет дня два корректироваться или консолидироваться в боковом тренде.

Сегодня, 19 марта, торги на Мосбирже открылись ростом по рублю. Курс доллара снизился на 0,12%, до 74,21 руб., курс евро — на 0,19%, до 88,45 руб., курс британского фунта — на 0,40%, до 103,25 руб.

Доходность казначейских облигаций снижается, что позитивно для рубля. Если восходящая коррекция по нефти продолжится, то у рубля будет шанс вернуться к уровню 73,60 руб. Для этого нужно пройти уровень 74 руб.

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