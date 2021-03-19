Нур-Султан, , 08:07 — REGNUM Лаборатории Казахстана за минувшие сутки выявили 1264 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев обнаружено в Алма-Ате — 366, Нур-Султане — 285, Карагандинской области — 98, Алма-Атинской области — 91, Западно-Казахстанской области — 81.

Общее число выявленных случаев достигло 229 217, выздоровели 209 630 человек, скончался 2891 пациент. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 50 003 случая пневмонии с признаками коронавируса.

Отметим, с 9 марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число ежедневно регистрируемых случаев увеличилось с 600−700 до 1200. В конце января наблюдался спад заболеваемости.

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