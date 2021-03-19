Оренбург, , 08:06 — REGNUM На востоке Оренбургской области в ночь на 19 марта два автомобиля с рыбаками попали в снежный плен. Потребовалась помощь спасателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

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«Ничего не предвещало неприятностей. С утра с друзьями решили порыбачить на Ирикле. Как стемнело, выдвинулись в сторону дома, но за день дорогу перемело так, что наши автомобили не справились и пришлось обращаться за помощью к спасателям», — сказал один из рыбаков и выразил благодарность за помощь и оперативность.

Два автомобиля с рыбками попали в снежный затор возле туристической базы «Вишневые горки». Из-за снежных переметов на просёлочной дороге машины не могли двигаться дальше.

На место выдвинулась группа спасателей на УАЗе, но долгое время не могла обнаружить рыбаков. На помощь была направлена вторая группа на Ниве и тоже начала поиск застрявших автомобилей. Когда орских рыбаков обнаружили, то при помощи троса мышины отбуксировали до поселка Ириклинский. Затем рыбаки продолжили свой путь самостоятельно.

Стоит отметить, 19 марта в Оренбуржье ожидаются нелагоприятные погодные условия: ледяной дождь, гололед, туман. В восточных районах прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель. На западе региона днем возможен сильный снегопад.