село Чара, , 08:06 — REGNUM Сотрудники четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю проводят комплекс следственных действий: им поставлена задача дать принципиальную правовую оценку действиям чиновников, которые после введения в декабре 2020 года режима чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы в селе Чара при заключении государственного контракта на её ремонт неправомерно включили ещё и ремонт здания аэропорта.

Как сообщает 19 марта пресс-служба надзорного ведомства, уголовное дело воздуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По словам следователей, общая сумма госконтракта составила более двух миллиардов рублей. Неправомерное включение в госконтракт здание аэропорта нанесло бюджету Забайкальского края ущерб в сумме 612 млн рублей.