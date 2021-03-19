Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в России было продано 732 новых автобуса, что на 40% ниже, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Тройку лидеров по количеству проданных в прошлом месяце новых автобусов занимают отечественные производители. Среди них компании: «ПАЗ» (378 ед.), «НЕФАЗ» (126 ед.) и «ЛИАЗ» (106 ед.).

При этом автобусы «ПАЗ» занимают долю в 52% от продаж всех автобусов на российском рынке.

В региональном рейтинге на первом месте по количеству купленных автобусов оказалась Кемеровская область. Здесь в феврале нынешнего года было продано 103 единицы данной техники. Второе место в списке занимает Санкт-Петербург — 99 единиц, на третьем — Москва (51 ед.).

Ранее Камский автомобильный завод выпустил автобус «НЕФАЗ-5299−40−57» с мотором, работающим на сжиженном природном газе. Новинка была разработана на базе модели «НЕФАЗ-5299».

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