Джакарта, , 08:06 — REGNUM Посол Индии в Индонезии Шри Манодж Кумар Бхарти надеется, что в июне-июле 2021 года индийские туристы смогут отправиться на Бали, сообщает Antara.

«Бали, в частности, стал привлекательным местом для индийских туристов, но, к сожалению, туристы обеспокоены ситуацией с пандемией», — отметил посол Индии в Индонезии.

Посол обсуждал с министром туризма и креативной экономики Индонезии Сандиагой Уно планы относительно индустрии туризма.

«Если Бали откроет возможности для туризма, то индийские туристы будут приезжать на Бали в большом количестве», — добавил Шри Манодж Кумар Бхарти.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по человеческому развитию и культуре Индонезии заявил, что в течение 2020 года несовершеннолетним было выдано 64 211 разрешений на брак.

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