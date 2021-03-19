Москва, , 08:06 — REGNUM Доллар на открытии торгов 19 марта торговался по цене предшествующего закрытия, 74,3025 рубля, после чего его курс незначительно понизился. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:55 мск, доллар подешевел относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии на 8,5 копеек и оценивался в 74,2475 рубля (-0,07%).

К этому же времени курс евро, также открывшийся ценой закрытия, 88,6200 рубля, торговался по цене 88,4975 рубля (-0,14%) .

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Fitch 18 марта опубликовало прогноз, согласно которому доллар к концу 2021 года будет стоить 72 рубля, а к концу 2022 года — 71 рубль.

Читайте ранее в этом сюжете: Fitch дало прогноз по курсу рубля в 2021 году