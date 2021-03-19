Уфа, , 08:05 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП с МАЗом в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Сообщается, что вечером 18 марта на Бирском тракте произошло столкновение встречных автомобилей Hyundai Solaris, под управлением 28-летнего мужчины и МАЗ, за рулем которого находился 42-летний житель Уфы.

В этом ДТП были травмированы водитель легковушки и 49-летняя женщина, которая находилась в легковом автомобиле. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе микроавтобус с пассажирами сбил женщину на остановке.