Курумканский район, Бурятия, , 08:03 — REGNUM В Курумканском районе Бурятии при пожаре в 4-квартирном доме получили травмы три человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, сообщение о возгорании поступило около 14 часов дня 18 марта.

К моменту прибытия пожарных горела веранда и крыша дома. На месте пожара уже работали медики скорой помощи, оказывавшие помощь пострадавшим. Из дома их вытащили очевидцы. Спасатели ликвидировали возгорание.

«В результате пожара сгорела веранда дома на площади 14 кв. м., огнем повреждены смежная с верандой стена дома на площади 17 кв. м, а также фронтон крыши на площади 17 кв. м. Были закопчены квартиры №3 и №4», — отметили в агентстве.

В результате происшествия мужчина 1962 года рождения получил получил термические ожоги 2−3 степени 90% тела и ожог дыхательных путей. Мужчина 1988 года получил ожоги лица, кистей рук, правой ноги 2−3 степени 20% тела, ожог дыхательных путей. Наконец, женщина 1983 года получила ожог правой ноги 1−2 степени. Оба мужчины находятся в настоящее время в реанимации районной больницы. Женщину отпустили домой после оказания помощи.

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