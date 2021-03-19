Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Nintendo прокомментировала приобретение Sony Interactive Entertainment и RTS киберспортивной организации Evolution Championship Series, более известной как Evo. Об этом 19 марта сообщает портал IGN.

Издание обратило внимание, что после заключения этой сделки проведение турниров Evo по играм серии Super Smash Bros. оказалось под вопросом, несмотря на то, что менеджер Evo Марк Хулио заявил, что организация по-прежнему «открыта для всех платформ».

В опубликованном заявлении Nintendo пожелала Sony и RTS успехов в их новом предприятии и отметило, что продолжит рассматривать как EVO, так и другие платформы для офлайн и онлайн-турниров по Super Smash Bros. Издание Game Rant предположило, что таким образом Nintendo намекнула, что хочет в будущем проводить собственные турниры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после заключения сделки основатели Evo Том и Тони Кэнноны останутся на должностях главных советников. Организация проводит турниры по файтингам (игры, в которых упор сделан на рукопашный бой), которые считаются самыми престижными в мире.

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