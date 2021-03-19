Тюмень, , 07:58 — REGNUM Жители Тюменской области в возрасте до 35 лет официально признаны молодыми людьми. Депутаты Тюменской областной думы приняли соответствующую поправку в закон о молодежной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Данной поправкой региональный закон приведён в соответствие с федеральной нормой. Ранее молодёжью, согласно региональному закону о молодёжной политике, считались люди в возрасте до 30 лет.

Поднятие возрастной планки поможет большему числу тюменцев проявить себя в программах, проектах и в получении различных субсидий и грантов, предназначенных для молодых граждан.