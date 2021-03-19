Красноярск, , 07:53 — REGNUM Мужчина, находившийся в красноярском торговом центре без защитной маски, подозревается в применении насилия к представителю власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Уголовное дело в отношении 32-летнего красноярца возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»).

По предварительной версии следствия, 3 марта мужчина с женой находились в торговом центре «Квант» без масок. К ним подошли двое полицейских и попросили надеть маски. Супруги отказались, тогда полицейские предложили им проехать в отдел полиции для составления административного протокола. В ведомстве подчеркнули, что мужчина и женщина отказались предъявить документы, поэтому «иным способом идентифицировать их личность не представлялось возможным».

«Граждане отказались подчиняться законным требованиям полицейских и попытались скрыться», — отметили в ГСУ СКР.

Полицейские задержали мужчину, в ответ он «оказал активное сопротивление и применил к ним физическую силу». По данным ведомства, один полицейский получил удар в лицо, второй — в грудь.

Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, видео задержания «безмасочника» в «Кванте» появилось в интернете. На кадрах видно, что мужчина лежит на полу, а двое полицейских не дают ему встать и заламывают руки. Находящиеся рядом люди просят полицейских прекратить эти действия.

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