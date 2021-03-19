Лас-Вегас, США, , 07:53 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, сообщил 19 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на своей странице в Twitter.

«Он официально вышел на пенсию. Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, мой друг, наслаждайся тем, что будет дальше», — написал он.

Напомним, Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры в конце октября 2020 года. Российский боец провёл на профессиональном уровне 29 боёв и одержал 29 побед.

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Дэйна Уайт ранее сообщал, что заинтересован в возвращении Нурмагомедова в октагон, однако тот предпочёл сохранить за собой статус непобеждённого чемпиона.