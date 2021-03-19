Челябинск, 19 марта, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В детсадах Челябинской области появились свободные места. Количество детей сокращается, заявил депутатам Заксобрания глава регионального минобразования Александр Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Он отметил, что на демографический спад накладывается и миграция жителей села в города. «У нас уже падает контингент в детсадах, это приводит к снижению фонда оплаты труда и, соответственно, зарплаты», — сказал чиновник, цитирует его Znak.com.

Чиновник добавил, что детсады начинают пустовать. Это видно даже в Челябинске, например, в Металлургическом районе.