Якутск, , 08:01 — REGNUM Самопровозглашенный якутский шаман Александр Габышев по результатам психолого-психиатрической экспертизы психоневрологического диспансера Якутска признан невменяемым, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Алексея Прянишникова.

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Экспертиза проводилась в рамках уголовного дела шамана, который обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По мнению Прянишникова, есть вероятность, что Габышева отправят на принудительное лечение.

«Можно ходатайствовать о проведении повторной экспертизы, но мы для себя пока не решили, как действовать», — сказал правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело заведено после событий 28 января 2021 года, когда в дом Габышева приехали силовики, чтобы доставить его в психдиспансер. Он оказал сопротивление и ранил сотрудника Росгвардии самодельным мечом.

Ранее шаман уже был признан невменяемым.