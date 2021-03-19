Пермь, , 07:48 — REGNUM Заксобрание Пермского края приняло во втором чтении законопроект, согласно которому изменяются правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовой территории, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Инициатива поправки принадлежит «Единой России». Документ предусматривает разработку паспорта благоустройства придомовой территории и типовой дизайн-проект НТО. Нарушение правила размещения НТО влечет административную ответственность как нарушение правил городского благоустройства.

Между первым и вторым чтениями рассмотрено более 50 поправок. Среди основных предложений — отказ от деления дворовой территории на основную и вспомогательную части. В законе остаются только основные, необходимые для эксплуатации и благоустройства дома, и дополнительные объекты.

Губернатора Пермского края предложил установить уведомительный порядок разработки паспортов благоустройства придомовой территории. Депутаты подержали эту инициативу. Теперь паспорт предоставляется в местную администрацию и может разрабатываться по предложению любого заинтересованного лица на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме.

Муниципалитеты должны определить переходный период, в течение которого нестационарные торговые объекты, размещенные на придомовых территориях, должны быть приведены в соответствие с правилами благоустройства.