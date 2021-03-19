Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Sony Interactive Entertainment купила известную киберспортивную организацию Evolution Championship Series (Evo). Об этом 19 марта сообщает портал Kotaku.

Компания приобрела её совместно с RTS — новой киберспортивной группой, созданной маркетинговой компанией Endeavour. Отмечается, что соучредители Evo Том и Тони Кэнноны займут должности «ключевых советников».

Напомним, Evo специализируется на проведении киберспортивных турниров по файтингам (игры, в которых упор сделан на рукопашный бой). Организация была основана в 1996 году (изначально называлась Battle by the Bay), её турниры считаются самыми престижными в мире в этом направлении.

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