Барнаул, , 07:47 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2557 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 072 человека, +33 за сутки) и ОРВИ (26 143 человека, +73 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 299 (-2 пациента за сутки), из них 100 (за сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2178 детей (+10 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (45 855 человек, +112 за сутки) новый вирус победили 40 981 человек (+112 за сутки).

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