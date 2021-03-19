Токио, , 07:45 — REGNUM Правительство Японии ввело повышенные пошлины на импорт говядины из Соединенных Штатов из-за превышения квоты, заявил глава японского минсельхоза Котаро Ногами в ходе пресс-конференции.

«Заградительные пошлины на американскую говядину пока будут действовать до 16 апреля. Мы согласовываем с США возможность проведения консультаций по этому вопросу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах японских властей повысить пошлины на ввоз американской говядины стало известно 16 марта. Размер пошлины увеличен с 25,8% до 38,5% сроком на 30 дней. При этом источники утверждали, что спустя 10 дней после начала действия заградительных тарифов Токио проведет с Вашингтоном переговоры по этому вопросу.

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