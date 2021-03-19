Токио, , 07:40 — REGNUM Министерство по административным делам и коммуникациям Японии приостановит использование японского мессенджера LINE в связи с тем, что личные данные пользователей приложения оказались доступны сервисной китайской компании. Об этом со ссылкой на главу ведомства Рёту Такеду 19 марта сообщает телеканал NHK.

«В сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами мы хотим принять соответствующие меры», — цитирует телеканал слова министра. По его словам, в числе первых шагов ведомства — приостановка оказания ряда услуг и проведения опросов общественного мнения, при которых использовался мессенджер LINE.

Скандал вокруг популярного японского мессенджера LINE, пользователями которого являются около 86 млн человек, вспыхнул в стране в начале текущей недели после обнаружения, что личные данные его пользователей доступны обслуживающей работу приложения китайской компании. Было установлено, что эта компания, в 2018 году получившая на аутсорсинг менеджмент LINE, имела доступ к личным данным пользователей, в том числе имена, адреса почтовых ящиков, телефонные номера и пересылаемые фотографии.

Отмечается, что доступ к этим данным для китайской компании был закрыт ещё в феврале. В настоящее время правительство Японии расследует сложившуюся ситуацию, с учётом того, что LINE используют большинство министерств и ведомств страны, включая канцелярию премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению специалиста по кибербезопасности Зака Доффмана, пользователи серии бесплатных и платных приложений SuperVPN должны срочно отказаться от него, поскольку программа представляет серьёзную угрозу в виде утечки личной информации.

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